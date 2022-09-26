У мереживному комбінезоні: ефектна Амаль Клуні прийшла на захід за ручку з чоловіком

У вихідні пари відвідала захід під назвою HISTORYTalks, який відбувся у Конституційному залі DAR у Вашингтоні.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Подружжя Клуні прибуло до Вашингтона після нетривалого перебування в Нью-Йорку і гала-прем'єри нового фільму Джорджа в Лондоні, романтичної комедії "Квиток до раю", в якому він знімався разом із колегою та близькою подругою Джулією Робертс.

Амаль мала просто розкішний вигляд у червоному комбінезоні з мережива від Elie Saab із круїзної колекції бренду 2022 року. Густе темне волосся Амаль було гарно накручене локонами, а на обличчі був макіяж з акцентом на червону помаду на губах.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Її чоловік Джордж Клуні був у сірому костюмі, під яким була чорна сорочка і взутий у чорні туфлі. Він тримав дружину за руку і обіймав за талію, коли вони разом позували перед об'єктивами фотографів, що зібралися.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам два стильні образи Амаль з прем'єри фільму "Квиток до раю" в Лондоні.

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