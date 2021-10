У мереживному комбінезоні: Гайді Клум відвідала презентацію нового синглу чоловіка

Модель продемонструвала красивий образ.

Німецька супермодель Гайді Клум прилетіла з Лос-Анджелеса до Берліна, щоб відвідати презентацію нового синглу Here comes the night гурту Tokio Hotel, учасником якої є її чоловік Том Кауліц.

На заході модель з'явилася в білому мереживному комбінезоні і бежевих туфлях-човниках. Образ Гайді доповнили білий манікюр і макіяж з матовою помадою на губах і акцентом на очах.

Том же був повністю в чорному аутфіті, в якому поєднав однотонну футболку, сорочку і штани зі стрілками. Взутий музикант був у сліпони.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

Here Comes The Night — це назва пісні, яка розкриває подвійне ставлення до темного часу доби.

"Ми писали про мою велику боротьбу зі жахіттями і про мої страхи заснути, тому що я ніколи не знаю, з чим я зіткнуся уві сні", — говорить Білл Кауліц. "Іноді мені місяцями сняться жахіття, і мені здається, що вони ніколи не припиняються. Водночас мене зачаровує ніч, і я люблю її, коли темніє. У ній є щось небезпечне і те що хвилює — і це те, що підтримує мене в живих".

