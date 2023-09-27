У мереживному комбінезоні та з яскравим мейком: Пенелопа Крус приїхала до Парижа

Акторка Пенелопа Крус викликала фурор на фотоколі Lancome X Louvre під час Тижня моди у Парижі.

49-річна Пенелопа мала сенсаційний вигляд у прозорому чорному мереживному комбінезоні з відкритими плечима та довгим шлейфом із кутюрної колекції Giambattista Valli. Свій ефектний образ Крус доповнила чорними босоніжками на платформі та високих підборах та мініатюрним клатчем, прикрашеним камінням.

Зірка зробила світлий манікюр і одягла каблучку з камінням. Її волосся було зібране у високу зачіску, у вухах виблискували сережки-висячки з розсипом каменів, а макіяж був вечірній, з акцентом на очі та яскраві губи.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Зазвичай на червоних доріжках Пенелопа з'являється в аутфітах від Chanel, оскільки багато років співпрацює з брендом.

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