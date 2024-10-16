У мереживному комплекті та з прозорою накидкою: ефектна Кейт Мосс продефілювала на шоу Victoria's Secret

Минулої ночі в Нью-Йорку колишні "ангели" бренду, а також деякі супермоделі 90-х, серед яких була Мосс, з'явилися на Victoria's Secret Fashion Show.

Бренд оголосив про грандіозне повернення шоу ще навесні 2024 року.

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / Фото: Associated Press

Кейт Мосс, як і Карла Бруні, з'явилася на подіумі в чорних комплектах білизни, на Мосс була прозора сукня-накидка і босоніжки на підборах. У неї було розпущене біляве волосся, гарний макіяж на обличчі та великі сережки-кільця у вухах. Шанувальники похвалили супермодель, сказавши, що з появою Кейт у них виникло відчуття, ніби шоу повернулося до своїх найкращих часів 90-х, а багато хто був у захваті від того, що її дочка Ліла Мосс також вийшла на подіум.

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / Фото: Associated Press

Її 22-річна дочка Ліла була в пудрово-рожевому комплекті, накинула рожеву шаль із пензликами та доповнила образ рожевими блискучими прикрасами для тіла та сріблястими туфлями з ремінцями на підборах.

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / Фото: Associated Press

Показ став першим виходом Кейт Мосс, якій у січні виповнилося 50 років, на подіум від того часу, як вона пройшлася подіумом для Bottega Veneta 2022 року.

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