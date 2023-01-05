У мереживному костюмі і з кісками: Тіна Кунакі в екстравагантному луку подивилася салют

25-річна французька модель показала, як зустріла Новий рік.

Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото із зустрічі Нового року. Вона разом із компанією дивилася на гарний салют на терасі біля моря.

Тіна Кунакі з друзями / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Для вечірки модель обрала ніжний аутфіт. На ній був білий мереживний костюм, який складався із топу і екстравагантних штанів з рюшами. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Тіни.

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Образ Кунакі доповнила зачіскою з кісками, легкий макіяжем і червоною сумкою у вигляді серця.

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Нагадаємо, Тіна відвідала показ бренду Jacquemus. Там вона з'явилася у яскраво-рожевого кроптопі з пір'ям і довгій спідниці.

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