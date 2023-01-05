У мереживному костюмі і з кісками: Тіна Кунакі в екстравагантному луку подивилася салют

25-річна французька модель показала, як зустріла Новий рік.
Тіна Кунакі опублікувала в Instagram фото із зустрічі Нового року. Вона разом із компанією дивилася на гарний салют на терасі біля моря.
Для вечірки модель обрала ніжний аутфіт. На ній був білий мереживний костюм, який складався із топу і екстравагантних штанів з рюшами. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Тіни.
Образ Кунакі доповнила зачіскою з кісками, легкий макіяжем і червоною сумкою у вигляді серця.
Нагадаємо, Тіна відвідала показ бренду Jacquemus. Там вона з'явилася у яскраво-рожевого кроптопі з пір'ям і довгій спідниці.
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