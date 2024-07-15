Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У мереживному купальнику з квітами: Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними грудьми

У мереживному купальнику з квітами: Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними грудьми

У мереживному купальнику з квітами: Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними грудьми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель показала фоловерам фото з відпустки на улюбленому іспанському курорті.

Давно Демі Роуз не тішила фоловерів в Instagram своїми пікантними знімками. І ось нарешті британська "Кім Кардашян" опублікувала світлини з відпочинку на Ібіці.

Красуня позувала перед фотокамерою біля скель на тлі моря. На ній був мереживний прозорий купальник із квітами, оголеною спиною і глибоким декольте, у якому вона похизувалася пишними і сексуальними грудьми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій пляжний лук Роуз доповнила кремовою спідницею-сіткою з мотузок. У неї був макіяж із блискучими і димчатими тінями та хвилясте укладання і кілька пасом, пофарбованих у рожевий і блакитний кольори. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"На русалковому побаченні", – підписала знімки Демі.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала фото без бюстгальтера і з цигаркою.

Читайте також:

Скандал через обкладинку! Які думки в українців через модель у хакі?

Скандал через обкладинку! Які думки в українців через модель у хакі?

Повʼязані теми:

Наступна публікація