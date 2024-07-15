У мереживному купальнику з квітами: Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними грудьми

Британська модель показала фоловерам фото з відпустки на улюбленому іспанському курорті.
Давно Демі Роуз не тішила фоловерів в Instagram своїми пікантними знімками. І ось нарешті британська "Кім Кардашян" опублікувала світлини з відпочинку на Ібіці.
Красуня позувала перед фотокамерою біля скель на тлі моря. На ній був мереживний прозорий купальник із квітами, оголеною спиною і глибоким декольте, у якому вона похизувалася пишними і сексуальними грудьми.
Свій пляжний лук Роуз доповнила кремовою спідницею-сіткою з мотузок. У неї був макіяж із блискучими і димчатими тінями та хвилясте укладання і кілька пасом, пофарбованих у рожевий і блакитний кольори. Вона мала дуже спокусливий вигляд.
"На русалковому побаченні", – підписала знімки Демі.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала фото без бюстгальтера і з цигаркою.
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