У мереживному купальнику з квітами: Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними грудьми

Давно Демі Роуз не тішила фоловерів в Instagram своїми пікантними знімками. І ось нарешті британська "Кім Кардашян" опублікувала світлини з відпочинку на Ібіці.

Красуня позувала перед фотокамерою біля скель на тлі моря. На ній був мереживний прозорий купальник із квітами, оголеною спиною і глибоким декольте, у якому вона похизувалася пишними і сексуальними грудьми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій пляжний лук Роуз доповнила кремовою спідницею-сіткою з мотузок. У неї був макіяж із блискучими і димчатими тінями та хвилясте укладання і кілька пасом, пофарбованих у рожевий і блакитний кольори. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"На русалковому побаченні", – підписала знімки Демі.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала фото без бюстгальтера і з цигаркою.

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