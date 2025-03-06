У мереживному ліфі та екстремально короткій спідниці: донька Майкла Джексона похизувалася стрункими ногами

26-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон у стильному аутфіті з'явилася на Паризькому тижні моди.

Донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала показ колекції сезону осінь/зима 2025-2026 бренду Chloe, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На фешнівент вона прийшла у білому мереживному ліфі із зав'язками, зверху якого одягла шкірянку кольору бургунді, і в екстремально короткій світлій спідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Лук Періс доповнила білими босоніжками зі шнурівкою, золотим ланцюжком-поясом на талії із мушлями і гаманцем темно-бірюзового відтінку. У руці дівчина тримала шкіряну графітову сумку із замком.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Джексон зробила гарну зачіску з локонами і максимально природний макіяж із пишними віями. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із великим кулоном, а руки – браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Періс Джексон без бюстгальтера і в розкішній сукні Zuhair Murad з'явилася на благодійній вечірці Елтона Джона у Лос-Анджелесі.

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