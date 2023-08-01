У мереживному міні та купальнику: Кетрін Зету-Джонс помітили під час відпочинку на розкішній яхті

Знаменитість заскочили у пляжному образі.
53-річна акторка Кетрін Зета-Джонс та її чоловік 78-річний Майкл Дуглас відпочивають зараз в Італії. Пару зазнімкували папараці на яхті в Портофіно, коли вони проводили час за бесідами за вином із друзями.
Для відпочинку зірка серіалу "Венздей" одягла мереживну мінісукню з розкішним золотим оздобленням у зоні декольте та на рукавах. Це вбрання вона носила у поєднанні з білим купальником.
Також на Кетрін було безліч золотих прикрас: кілька браслетів, розкішне кольє на шиї, а також годинник від Cartier. На очі акторка одягла сонцезахисні окуляри, а довге волосся зібрала.
Пізніше пару знову сфотографували, коли Кетрін і Майкл ішли тримаючись за руки на обід у ресторані Taverna del Marinaio. На акторці була гарна сукня фіолетового кольору і з глибоким декольте.
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