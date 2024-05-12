У мереживному міні та на підборах: вагітна третьою дитиною Дженна Д'юенн сходила на шопінг

43-річна акторка, продюсерка і танцівниця Дженна Д'юенн, відома багатьом завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини. Проте зірка продовжує відвідувати заходи, займатися спортом та бути активною у соцмережах.

Також Дженна підкреслює округлий живіт мінівбраннями. Цього тижня її заскочили папараці у Лос-Анджелесі у білому мереживному вбранні вільного фасону та з довгими рукавами від Zimmermann.

Сукню акторка поєднала з ефектними туфлями на підборах, платформах та з ремінцями, а також коричневою сумкою з короткими ручками. Вбрання вона доповнила окулярами у білій оправі та світлим манікюром.

Дженна Д'юен / Фото: Getty Images

Потім у цьому образі вона пішла в магазин дитячого одягу, де вибирала вбрання своєму майбутному малюку.

Дженна Д'юен / Фото: Getty Images

У цій же сукні Дженна ходила брати інтерв'ю для шоу The Talk у зірок серіалу "Юний Шелдон".

Читайте також: