У мереживному міні та на підборах: вагітна третьою дитиною Дженна Д'юенн сходила на шопінг

Акторка перебуває на останніх місяцях вагітності, але продовжує носити високі підбори.
43-річна акторка, продюсерка і танцівниця Дженна Д'юенн, відома багатьом завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини. Проте зірка продовжує відвідувати заходи, займатися спортом та бути активною у соцмережах.
Також Дженна підкреслює округлий живіт мінівбраннями. Цього тижня її заскочили папараці у Лос-Анджелесі у білому мереживному вбранні вільного фасону та з довгими рукавами від Zimmermann.
Сукню акторка поєднала з ефектними туфлями на підборах, платформах та з ремінцями, а також коричневою сумкою з короткими ручками. Вбрання вона доповнила окулярами у білій оправі та світлим манікюром.
Потім у цьому образі вона пішла в магазин дитячого одягу, де вибирала вбрання своєму майбутному малюку.
У цій же сукні Дженна ходила брати інтерв'ю для шоу The Talk у зірок серіалу "Юний Шелдон".
Читайте також: