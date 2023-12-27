У мереживному пальті і з сексуальним декольте: Демі Роуз у спокусливому луку відправила листа Санта-Клаусу

Британська модель у пікантному образі влаштувала собі фотосесію на вулицях Лондона.

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки зі своєї прогулянки Лондоном. Красуня обрала для свого виходу спокусливий лук із ноткою французького шарму.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На моделі було коротке мереживне пальто з хутряним коміром і манжетами, під яке вона одягла червоний бюстгальтер, білу мініспідницю і нюдові колготи.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт Демі доповнила червоним беретом, із-під якого визирали довгі локони, білою сумочкою у формі персонажа японської попкультури Hello Kitty та білими хутряними чоботами. Вона зробила гарний макіяж із чорними стрілками і помадою кольору лате.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У такому пікантному аутфіті Демі відправила Санта-Клаусу листа зі своїми бажаннями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз похизувалася великими і сексуальними грудьми без білизни.

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