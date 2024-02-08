У мереживному прозорому кетс'юті та плащі: Діана Крюгер сходила на вечірку H&M

Її образ мав досить незвичний та сміливий вигляд.
У Нью-Йорку, в районі Сохо, відбулася вечірка бренду H&M, яку відвідала акторка Діана Крюгер. Жінка з'явилася на цьому заході у дуже несподіваному образі, оскільки поєднала чорний напівпрозорий кетс'ют із блакитним плащем із екошкіри.
Вбрання акторка поєднала з великими сережками, а також цікавими мюлями із сердечками від бренду Alaïa.
Крюгер зробила досить яскравий макіяж, а волосся зібрала в тугу зачіску, залишивши спадати на обличчя невелике пасмо волосся.
Також цей захід відвідала ще одна відома особа – модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер. На ній була сукня з драпуванням мандаринового кольору. Нещодавно вона також з'явилася серед гостей модного показу колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Schiaparelli в Парижі в чорній сукні з глибоким декольте.
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