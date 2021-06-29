У мереживному топі і штанах з пікантними розрізами: Белла Хадід в Парижі

24-річна американська модель приїхала до Парижу і одразу ж потрапила під приціл фотографів.
Белла Хадід прогулювалася вулицею, коли її заскочили папарацці. Одягнена зірка була в чорний обтислий топ від Rosemunde з мереживною обробкою і штани 'Carrie' pants by I AM GIA. Аутфіт зірка доповнила гостроносими ботильйони на шпильках і маленькою сумкою. А також чорною захисною маскою на обличчі і окулярами в коричневій оправі.
Кілька днів тому Хадід стала однією з гостей показу чоловічої колекції Dior, який відбувся 25 червня в Парижі. Тоді Белла сяяла перед камерами в чорному топі-водолазці, який знатно просвічувався і оголював груди знаменитості, його вона поєднала з зеленими штанами-кльош в зміїний принт і з точно таким же малюнком дипломатом. Гостроносі туфлі завершували образ моделі.
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