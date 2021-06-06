У мереживному топі та без макіяжу: прессекретарка Зеленського зробила селфі на тлі таблички Офісу президента

Юлія Мендель потішила підписників новими світлинами у своєму фотоблогу.

Чинна прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, яка йде з посади, опублікувала у своєму Instagram нове фото.

Речниця зробила селфі на тлі таблички Офісу президента України. Одягнена Юлія була чорний мереживний топ та білу безрукавку.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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Волосся її було розпущене, на обличчі був відсутній макіяж, а у вухах були сережки-кільця. Мендель мило усміхалася на камеру.

"Субота як субота. А значить - скоро нові інтерв’ю @zelenskiy_official!" – підписала знімок Мендель.

Ще прессекретарка поділилася світлиною кави із її зображенням. "Несподівана приємність від офіціанта", - похизувалася Юлія.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Нагадаємо, Мендель показала, який мала вигляд у дитинстві.

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Образи прессекретарки президента України Юлії Мендель (23 фото)

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