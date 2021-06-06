У мереживному топі та без макіяжу: прессекретарка Зеленського зробила селфі на тлі таблички Офісу президента

Юлія Мендель потішила підписників новими світлинами у своєму фотоблогу.
Чинна прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, яка йде з посади, опублікувала у своєму Instagram нове фото.
Речниця зробила селфі на тлі таблички Офісу президента України. Одягнена Юлія була чорний мереживний топ та білу безрукавку.
Волосся її було розпущене, на обличчі був відсутній макіяж, а у вухах були сережки-кільця. Мендель мило усміхалася на камеру.
"Субота як субота. А значить - скоро нові інтерв’ю @zelenskiy_official!" – підписала знімок Мендель.
Ще прессекретарка поділилася світлиною кави із її зображенням. "Несподівана приємність від офіціанта", - похизувалася Юлія.
Нагадаємо, Мендель показала, який мала вигляд у дитинстві.
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