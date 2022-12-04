У мереживному топі та на високих підборах: 77-річна Гелен Міррен на прем'єрі фільму

77-річна знаменитість мала розкішний вигляд в чорному блейзері від Saint Laurent, зшитому спеціально для Міррен на замовлення, під яке одягнула чорний атласний топ з мереживним оздобленням на грудях та чорні класичні штани-кльош зі стрілками, а також взула босоніжки на високій платформі та підборах, які переливались стразами.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

У руках Гелен була лаконічна чорна сумка, яку вона тримала за коротку ручку. Також вона була у напівпрозорих чорних рукавичках. Пофарбоване в платиновий блонд волосся Міррен зібрала шпилькою, одягла масивні золоті сережки і тонкий золотий ланцюжок з хрестиком на шию. Акторка також мала насичений макіяж очей і яскраву губну помаду.

3 грудня на прем'єрі цього ж фільму в Лас-Вегасі Гелен Міррен також сяяла в напівпрозорому вбранні чорного кольору, доповнивши його масивним намистом з перлів, браслетом і яскравим макіяжем.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

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