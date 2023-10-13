У мереживному топі та шкіряній косусі: стильна Міа Ріган на модному івенті

20-річна кохана Ромео Бекхема відвідала вечерю ECCO, організовану Наталкою Рамзі-Леві з гастрономічним колективом We Are Ona у Maison Colbert у британській столиці.

Міа приїхала на вечерю в червоному мереживному кроптопі, під який одягла чорний бюстгальтер, а зверху накинула шкіряну куртку-косуху. Також на ній були широкі чорні джинси з низькою посадкою та чорним поясом і взута зірка була у яскраві червоні туфлі на підборах. У руках Міа тримала чорно-червону сумку на короткій ручці. Також вона jдягла сережки-висячки і зробила легкий макіяж на обличчі, а волосся зібрала в низький хвіст.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, дівчина в чорному аутфіті виблискувала на модному івенті в Лондоні.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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