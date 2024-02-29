У мереживному топі та спідниці з бантом: Наомі Кемпбелл вийшла на подіум показу Dolce & Gabbana

Британська супермодель 90-х Наомі Кемпбелл взяла участь у показі Модного дому Dolce & Gabbana, який презентував колекцію осінь-зима 2024-2025 у Мілані на Тижні моди.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

"Чорна пантера", як її називають за граціозну ходу та красу, вийшла на подіум в ефектному ансамблі, який включав мереживний топ на тонких бретельках і з атласним бантом під грудьми, а також тонку напівпрозору шовкову спідницю з атласним поясом, який зав'язувався спереду .

Також лук включала чорні труси, капронові колготки, туфлі на підборах і рукавички. На голові у Наомі був капелюшок з вуаллю. На обличчі вона мала яскравий макіяж з червоною помадою і темними тінями на очах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Раніше вона взяла участь у Тижні моди в Лондоні, де відбувся показ колекції осінь-зима 2024 року Модного дому Burberry. На подіум Наомі вийшла у сукні з торочкою.

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