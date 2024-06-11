У мереживному вбранні та на підборах: Кеті Голмс відвідала кінофестиваль "Трайбека" у Нью-Йорку

Кеті Голмс відвідала гламурну світську вечерю, яку організував Модний дім Chanel у Нью-Йорку. Захід проводився у межах кінофестивалю "Трайбека".

З'явилася перед фотографами зірка в чорному мереживному вбранні, яке складалося зі спідниці довжини міді та жакету з довгими рукавами. Прикрашали цей костюм шовкові манжети та оздоблення на спідниці, а також ґудзики. Мереживний костюм Голмс носила у поєднанні з чорною однотонною майкою, босоніжками з ремінцями та клатчем.

Волосся акторка уклала у легкі хвилі та зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше Кеті вже була помічена на іншому заході на честь кінофестивалю — обіді, що проводився з нагоди програми "Крізь її об'єктив: програма для жінок-режисерів". На цьому заході вона з'явилася в стильному вбранні Chanel – у майці з квітковим принтом та штанах, які були трохи у стилістиці Y2K.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

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