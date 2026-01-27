У Мережі зловтішаються над Лорен Санчес, яка позувала для відео і ледь не впала

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Реклама

56-річна Лорен Санчес разом зі своїм чоловіком — 62-річним мільярдером Джеффом Безосом — прилетіла до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди. Вони відвідали показ Модного дому Dior, під час якого креативний директор бренду Джонатан Андерсон презентував кутюрну колекцію на сезон весна-літо 2026. Лорен вдягнула сірий костюм зі спідницею-олівцем і жакет з декольте, прикрашений хутром.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Однак її вихід у світ опинився в центрі уваги не тільки через вбрання, а й через незручний момент. У Мережі завірусилося відео, в якому Джефф і Лорен виходять з автомобіля і прямують до якоїсь кав’ярні. Жінка впевнено йде, привітно посміхається фотографам і журналістам, але в якийсь момент несподівано спотикається. На щастя, Санчес вдалося швидко зберегти рівновагу та уникнути падіння.

Незважаючи на конфуз, вона повела себе спокійно і лише посміхнулася, ніби нічого не сталося, і продовжила свій шлях. Користувачі соцмереж зазначили, що подібні ситуації роблять навіть найвпливовіших і найрозкішніших жінок «ближчими до людей», проте знайшлися й ті, хто позловтішався з неї — мовляв, вона «ледве не впала й не зламала шию, намагаючись мати гарний вигляд на відео».

Реклама

Раніше, нагадаємо, Лорен Санчес та її чоловік-мільярдер Джефф Безос сходили разом на показ Schiaparelli.