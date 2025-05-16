У мереживі та з глибоким декольте: 60-річна Моніка Беллуччі позувала у гончарній майстерні

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

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60-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — стала головною зіркою нового випуску португальської редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона з’явилася в мереживній сукні Dior та молочному плащі, а її руки були забруднені глиною, тому що локацією для зніманнь було обрано гончарну майстерню — що не дивно, адже тема номера звучить як «Мистецтво та ремесло».

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка приміряла й інші розкішні вбрання від Valentino, Dior, Jean Paul Gaultier та ін. Це біла фатинова сукня з високим коміром, мереживна довга сукня з розкльошеними рукавами і пишна сукня з оголеними плечима.

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

Одним із найкрасивіших став образ Беллуччі в чорній обтислій сукні-бюст’є з оголеними плечима та сміливим декольте.

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Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

В інтерв’ю журналу Моніка розповіла про свою кар’єру, своє ставлення до старіння, а також про дітей.

«Діти вчать нас безумовному коханню, задоволенню віддавати, навіть якщо ми отримуємо від них дуже мало. Моя робота, як і раніше, залишається пристрастю, але пріоритетом для мене завжди будуть мої діти. Я намагаюся робити все можливе, щоб була перерва між одним фільмом та іншим, щоб я мала більше часу для моєї родини», — зізнається акторка.

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

«Дєва (старша донька Моніки Беллуччі — Прим. ред.) захоплена і стурбована своєю роботою, вона має власну думку і точку зору, і це може вас здивувати, але саме вона часто дає мені поради. А найкраща порада, яку я завжди давала своїм двом донькам, — це поважати себе та інших», — зізнається італійка.

Моніка Беллуччі у Vogue / © Instagram Моніки Беллуччі

Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку у чоловічому костюмі. Замість довгої чорної сукні, яку зазвичай вибирає для подібних заходів, на ній був сірий костюм від Saint Laurent.

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Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press