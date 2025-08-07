ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
146
1 хв

У мереживній мінісукні: 60-річна Брук Шилдс у романтичному луку продемонструвала стрункі ноги

Акторка і модель одягла цікаве вбрання, у якому мала ефектний вигляд.

Аліна Онопа
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Брук Шилдс. Акторка у красивому романтичному образі йшла на телеканал AMC.

На зірці була асиметрична мінісукня, яка складалася з чорного шовку і мережива кольору айворі. Вбрання мало шовковий чорний пояс, драпування, довгі рукави і коротку спідницю спереду, яка дозволила їй продемонструвати стрункі ноги.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Аутфіт Брук доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями на шпильках.

Акторка розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і персиковими рум’янами та молочний манікюр. Вона прикрасила вуха елегантними сережками, а на руці був браслет і каблучка із цього самого комплекту.

Нагадаємо, Брук Шилдс на кінофестивалі Трайбека з’явилася у штанному костюмі, який був розшитий лелітками смарагдового кольору.

