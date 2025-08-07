- Дата публікації
У мереживній мінісукні: 60-річна Брук Шилдс у романтичному луку продемонструвала стрункі ноги
Акторка і модель одягла цікаве вбрання, у якому мала ефектний вигляд.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Брук Шилдс. Акторка у красивому романтичному образі йшла на телеканал AMC.
На зірці була асиметрична мінісукня, яка складалася з чорного шовку і мережива кольору айворі. Вбрання мало шовковий чорний пояс, драпування, довгі рукави і коротку спідницю спереду, яка дозволила їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт Брук доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями на шпильках.
Акторка розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і персиковими рум’янами та молочний манікюр. Вона прикрасила вуха елегантними сережками, а на руці був браслет і каблучка із цього самого комплекту.
Нагадаємо, Брук Шилдс на кінофестивалі Трайбека з’явилася у штанному костюмі, який був розшитий лелітками смарагдового кольору.