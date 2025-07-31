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- Шоу-бізнес
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У мереживній мінісукні малинового відтінку: американська акторка привернула увагу на премʼєрі серіалу «Венздей»
23-річна Емма Маєрс у яскравому луку презентувала з колегами довгоочікуваний другий сезон серіалу.
У Лондоні відбулася прем’єра другого сезону телесеріалу «Венздей». Івент відвідали актори проєкту, серед яких була Емма Маєрс.
Зірка зʼявилася там у яскравому луку. На ній була коротка мереживна корсетна сукня малинового відтінку, прикрашена лелітками. Вбрання мало гострі високі плечі, високу горловину, мало прозорі рукави і зону декольте та багатоярусну спідницю з рюшами.
Образ Маєрс доповнила босоніжками кольору червоного металіка на шпильках.
Емма зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із помадою кольору бургунді і чорні манікюр та педикюр.
Нагадаємо, серіал «Венздей 2» вийде на Netflix у двох частинах: перша — 6 серпня, друга — 3 вересня 2025 року.
Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. На неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.
Венздей намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності і запобігти смерті своєї сусідки по кімнаті Енід, яку грає Емма Маєрс.