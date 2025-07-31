У мереживній мінісукні малинового відтінку: американська акторка привернула увагу на премʼєрі серіалу «Венздей»

Емма Маєрс / © Associated Press

Реклама

У Лондоні відбулася прем’єра другого сезону телесеріалу «Венздей». Івент відвідали актори проєкту, серед яких була Емма Маєрс.

Джой Сандей, Дженна Ортега, Емма Маєрс / © Associated Press

Зірка зʼявилася там у яскравому луку. На ній була коротка мереживна корсетна сукня малинового відтінку, прикрашена лелітками. Вбрання мало гострі високі плечі, високу горловину, мало прозорі рукави і зону декольте та багатоярусну спідницю з рюшами.

Емма Маєрс / © Associated Press

Образ Маєрс доповнила босоніжками кольору червоного металіка на шпильках.

Реклама

Емма зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із помадою кольору бургунді і чорні манікюр та педикюр.

Емма Маєрс / © Associated Press

Нагадаємо, серіал «Венздей 2» вийде на Netflix у двох частинах: перша — 6 серпня, друга — 3 вересня 2025 року.

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. На неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

Венздей намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності і запобігти смерті своєї сусідки по кімнаті Енід, яку грає Емма Маєрс.

Реклама