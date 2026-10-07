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- Шоу-бізнес
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У мереживній мінісукні й ажурному боді: Поппі Делевінь у романтичному луку відвідала виставку в Лондоні
40-річна британська модель і акторка чорно-білим вбранням підкреслила стрункі ноги.
Поппі Делевінь відвідала виставку «90-ті: мистецтво та мода» в галереї Тейт Британ у Лондоні.
На заході вона постала у чорно-білій мереживній мінісукні з прозорими вставками і на бретельках, яка підкреслила її стрункі ноги. Під нього Поппі одягла біле ажурне боді з високим коміром і довгими рукавами.
Романтичну сукню Делевінь доповнила чорними шкіряними чоботами до колін з квадратними носками та декоративними ремінцями. У руці вона тримала невелику чорну сумку з короткими ручками й металевою фурнітурою.
Модель зібрала волосся у недбалу зачіску з центральним проділом, залишивши біля обличчя хвилясті пасма. У макіяжі вона підкреслила очі та нафарбувала губи помадою приглушеного рожевого відтінку. Завершив образ молочний манікюр.