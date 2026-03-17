- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
У мереживній сукні та лакованих слінгбеках: струнка Зої Салдана на афтепаті в Беверлі-Гіллз
Акторка в короткому вбранні від Saint Laurent позувала перед фотографами.
Зої Салдана продемонструвала пікантний образ на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Акторка в короткій мереживній сукні Saint Laurent з квітковим орнаментом темно-синього відтінку збирала компліменти на свою адресу. Вбрання мало довгі рукави та відкриту спину, а під ним на зірці було нюдове боді.
Аутфіт Салдана доповнила чорними капроновими колготами й темно-бежевими лакованими гостроносими слінгбеками на шпильках. Вона похизувалася стрункою фігурою і ногами.
У Зої було розпущене волосся з м’якими локонами, ніжний макіяж, діамантові сережки-цвяшки у вухах та діамантові каблучки на руках.
Нагадаємо, Зої Салдана на премію «Оскар» одягла чорну шовкову сукню у білизняному стилі від бренду Saint Laurent.