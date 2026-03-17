У мереживній сукні та лакованих слінгбеках: струнка Зої Салдана на афтепаті в Беверлі-Гіллз

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана продемонструвала пікантний образ на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Акторка в короткій мереживній сукні Saint Laurent з квітковим орнаментом темно-синього відтінку збирала компліменти на свою адресу. Вбрання мало довгі рукави та відкриту спину, а під ним на зірці було нюдове боді.

Аутфіт Салдана доповнила чорними капроновими колготами й темно-бежевими лакованими гостроносими слінгбеками на шпильках. Вона похизувалася стрункою фігурою і ногами.

У Зої було розпущене волосся з м’якими локонами, ніжний макіяж, діамантові сережки-цвяшки у вухах та діамантові каблучки на руках.

Нагадаємо, Зої Салдана на премію «Оскар» одягла чорну шовкову сукню у білизняному стилі від бренду Saint Laurent.