У мереживній сукні і в перуці у стилі Мерилін Монро: Lizzo, яка схудла на 27 кг, привернула увагу на вечірці

Lizzo / © Associated Press

Нашу увагу на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз привернула реперка Lizzo. Артистка обрала для своєї появи сміливий лук.

На ній була чорна напівпрозора мереживна сукня з рюшами і шлейфом. Вбрання мало відверте декольте і виріз на животі. Взута вона була у чорні замшеві туфлі Christian Louboutin.

Lizzo / © Associated Press

Аутфіт реп-виконавиця доповнила гарною білявою перукою довжини боб у стилі Мерилін Монро, макіяжем смокі-айс і з коричневою помадою та довгим темно-коричневим манікюром.

Lizzo / © Associated Press

У вухах у неї були золото-чорні сережки, а на руках — каблучки з камінням.

Нагадаємо, нещодавно Lizzo з’явилася на вулицях Нью-Йорка в елегантному і дуже жіночному образі — такою ми її ще не бачили.