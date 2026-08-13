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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні і з величезними букетами: Катерина Бужинська станцювала у свій день народження

Народна артистка опублікувала святкове відео, зняте на балконі з краєвидом на море.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська сьогодні, у свій день народження, поділилася в Instagram новим відео.

Перед камерою іменинниця постала у чорній довгій сукні з мереживними вставками по боках і на тонких бретельках. Бужинська була босоніж, а образ доповнила сонцезахисними окулярами та елегантними сережками. Її біляве волосся було укладене м’якими хвилями, а в макіяжі головним акцентом стала яскраво-червона помада.

У руках Катерина тримала величезні букети з блакитних, рожевих та білих гортензій. Вона усміхалася, танцювала, кружляла і співала на балконі готелю під свою відому композицію «Як у нас на Україні». На тлі був гарний морський краєвид і басейн.

Нагадаємо, Катерина Бужинська також сьогодні опублікувала емоційний допис, у якому подякувала за життя, родину, дітей, любов слухачів і можливість виходити на сцену. Зірка також побажала Україні вистояти та якнайшвидше почути тишу без сирен і вибухів. На відео вона постала у небесно-блакитному вбранні з рюшами і шлейфом.

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