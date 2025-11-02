ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
161
1 хв

У мереживній сукні і жакеті із золотими ґудзиками: Бріжит Макрон на вечері у Єлисейському палаці

Перша леді Франції продемонструвала елегантний образ у всьому чорному.

Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон разом зі своїм чоловіком-президентом Еммануелем Макроном зустрічали поважних гостей на вечерю у Єлисейському палаці, яка відбулася у межаїх Паризького форуму миру.

Перша леді обрала для своєї появи елегантний образ total black. На ній був вкорочений приталений жакет із золотими ґудзиками, мереживна сукня міді А-силуету і чорний шовковий шарф на шиї.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями на шпильках. Макрон зробила елегантну зібрану зачіску, улюблений макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а на руці був годинник і золота каблучка.

Нагадаємо, Бріжи Макрон в обʼємній перуці і пальті кольору мокко відвідала Німеччину.

161
