У мереживній сукні, панчохах і топлес: Кая Гербер позувала у сміливих образах

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Реклама

24-річна модель Кая Гербер — донька супермоделі і зірки 90-х Сінді Кроуфорд — стала головною героїнею лютневого номера Harpers Bazaar. На обкладинці журналу вона з’явилася в шкіряній куртці і мереживній білій сукні Givenchy, панчохах і слінгбеках від Christian Louboutin.

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Стилісти підібрали для моделі й інші сміливі образи: червону шкіряну мінісукню Givenchy, рвані джинси в поєднанні з картатими колготками і бюстгальтером, а також футболку з відвертим вирізом.

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Кая Гербер у Harpers Bazaar

В інтерв’ю журналу Кая розповіла про своє дитинство, улюблені книжки, свою модельну та акторську кар’єри.

Реклама

«Я завжди ходила до державної школи. Я займалася театром. Я брала участь у всіх аматорських виставах. Я співала в хорі. Я виступала на концертах. Я танцювала», — розповідає модель про дитинство.

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Кая Гербер у Harpers Bazaar

«Для мене вони були мистецтвом. Це не було вульгарно; це не було об’єктивацією. Це було даром рости в будинку, де не соромилися жіночого тіла», — розповіла дівчина про оголені фото своєї матері — супермоделі Сінді Кроуфорд, — якими були обвішані стіни їхнього будинку.

«Вона не дає порад, якщо ви не попросите. Але якщо ви запитаєте, приготуйтеся, тому що вона буде дуже чесна, і іноді це важко почути. Зазвичай вона має рацію, що дратує, але вона також дуже охоче дозволяє мені робити помилки, яких вона припустилася 30 років тому», — так Кая говорить про маму.

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Кая Гербер у Harpers Bazaar

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд і Кая Гербер викликали фурор своєю появою на гала-вечорі. Зірковий дует мами і доньки захопив публіку своїми образами від Gucci.

Реклама