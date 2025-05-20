У мереживній сукні та оперних рукавичках: Діана Крюгер зачарувала вишуканим образом на червоній доріжці

Діана Крюгер / © Getty Images

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Діана Крюгер приголомшила своїм елегантним і вишуканим образом на Каннському кінофестивалі. Акторка відвідала прем’єру фільму La Femme La Plus Riche Du Monde.

На червоній доріжці Діана позувала у кутюрній білій мереживній сукні з чорними бретельками від бренду Dolce & Gabbana. Під низом на зірці було чорне боді з мереживом і чорні мереживні панчохи. На шию Крюгер накинула чорний шифоновий шарф, який переходив ззаду у шлейф.

Діана Крюгер / © Getty Images

Лук акторка доповнила чорними туфлями-човниками і чорними прозорими оперними рукавичками. Вона зробила гладку зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантовими сережками, шию — намистом з камінням, а руки — парними браслетами і коктейльною каблучкою.

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