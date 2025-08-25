У мереживній сукні та з донькою на руках: топмодель Ніна Агдал вийшла заміж в Італії

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Реклама

32-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Ніна Агдал та її 30-річний бойфренд — блогер, боксер і рестлер Логан Пол — зіграли розкішне весілля на віллі на озері Комо, Італія. Фото з урочистості молодята показали в Мережі.

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Для такої важливої події модель обрала мереживну сукню довжиною до підлоги від Galia Lahav і довгу фату. Її наречений був у білому смокінгу і чорних штанах.

Серед гостей був брат Логана — відомий рестлер Джейк Пол, також на весіллі була присутня 10-місячна донька молодят Есмі.

Реклама

Весілля Ніни Агдал і Логана Пола / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал, Логан Пол та їхня донька / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Наприкінці весільної вечірки Ніна переодяглася в коротку білу сукню і кеди. У такому зручному одязі вона влаштувала веселі танці з новоспеченим чоловіком.

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал і Логан Пол / © Instagram Ніни Агдал

Зв’язати себе узами шлюбу в Італії було особливо важливо для Пола та Агдал, адже саме там хлопець зробив коханій пропозицію два роки тому. Їхнє весілля відбулося майже за рік після того, як у вересні 2024 року у них народилася дитина.