ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні з глибоким декольте і в обіймах чоловіка: Періс Гілтон на галавечорі у Лос-Анджелесі

Подружня пара у гарних образах від Gucci завітала на світських захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон і Картер Реум

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Періс Гілтон відвідала галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка-бізнесмена Картера Реума. Перед фотографами вони позували, обіймаючись.

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Світська левиця була одягнена у чорну мереживну сукню максі по фігурі з довгими рукавами і глибоким декольте. Під нею на Періс було нюдове боді.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Аутфіт Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками на високих шпильках, чорним мереживним чокером, парними діамантовими браслетами, сережками з великими діамантами і каблучкою з величезним діамантом. У неї була об’ємна зачіска з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Картер позував у чорному смокінгу, білій сорочці, чорному метелику і чорних лакованих лоферах.

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон в образі феї Дінь-Дінь з’явилася на вечірці.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie