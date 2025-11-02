У мереживній сукні з глибоким декольте і в обіймах чоловіка: Періс Гілтон на галавечорі у Лос-Анджелесі

Періс Гілтон і Картер Реум / © Associated Press

Періс Гілтон відвідала галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка-бізнесмена Картера Реума. Перед фотографами вони позували, обіймаючись.

Світська левиця була одягнена у чорну мереживну сукню максі по фігурі з довгими рукавами і глибоким декольте. Під нею на Періс було нюдове боді.

Аутфіт Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками на високих шпильках, чорним мереживним чокером, парними діамантовими браслетами, сережками з великими діамантами і каблучкою з величезним діамантом. У неї була об’ємна зачіска з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр.

Картер позував у чорному смокінгу, білій сорочці, чорному метелику і чорних лакованих лоферах.

