У мереживній сукні з "голим" ефектом: британська акторка на прем’єрі серіалу "Робін Гуд"

Лорен Макквін в елегантному вбранні презентувала серіал зі своєю участю.

Лорен Макквін

Лорен Макквін / © Associated Press

Британська акторка Лорен Макквін відвідала прем’єру серіалу «Робін Гуд», яка відбулася у Лондоні. Вона виконала одну з ролей у ньому.

Перед фотографами Макквін постала в ефектному образі. Зірка була одягнена в елегантну чорну мереживну сукню з «голим» ефектом і з приталеним силуетом. Вбрання мало довгі рукави, високу горловину та вирізи у зоні декольте. Талію Лорен підкреслила чорним широким шкіряним поясом.

Лорен Макквін / © Associated Press

Лорен Макквін / © Associated Press

Макквін зробила хвилясту зачіску, максимально натуральний макіяж і прикрасила вуха цікавими сережками.

Лорен Макквін / © Associated Press

Лорен Макквін / © Associated Press

Нагадаємо, на прем’єру завітала також Конні Нільсен, яка була одягнена у светр із високою горловиною і шкіряний жакет. А знизу були лише капронові колготи.

