CHERNETSKA

Реклама

Українська співачка CHERNETSKA презентувала нову музичну роботу «Black Roses» — композицію про особливе тяжіння між двома людьми, які не бояться бути несхожими на інших і не намагаються будувати стосунки за чужими правилами.

До пісні артистка також представила атмосферний кліп, у якому вперше знялася разом зі своїми музикантами. Цього разу виконавиця відмовилася від сюжетної лінії, зробивши акцент на музиці, емоціях і грі світла й тіней.

Реклама

CHERNETSKA

У відеороботі CHERNETSKA постала у спокусливому образі. На ній була приталена біла напівпрозора сукня максі з квіткового мережива, з глибоким V-подібним декольте, пікантною шнурівкою на грудях, довгими рукавами з розкльошеними манжетами і високим розрізом спереду. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Реклама

CHERNETSKA

Ніжну сукню артистка скомбінувала з високими чорними чоботями на масивній підошві, додавши романтичному аутфіту нотку зухвалості.

CHERNETSKA

Щодо самої композиції, то в її центрі — історія двох закоханих, які створили власний світ, де можуть залишатися собою, не підлаштовуючись під очікування оточення.

Символом цього незвичного, загадкового і водночас чуттєвого кохання стали чорні троянди. За допомогою метафор співачка розкриває різні грані близькості — від емоційного зв’язку до фізичного потягу.

CHERNETSKA

«Мені подобається ідея стосунків, у яких не потрібно бути зручними одне для одного чи підлаштовуватися під чиїсь уявлення про правильне кохання. Можна бути трохи дивними, суперечливими, мати власні дивацтва — і все одно шалено подобатися одне одному. У Black Roses мені хотілося передати саме цю атмосферу: коли між вами є щось своє, що не потребує визначень. Мені здається, найцікавіші історії починаються саме там, де закінчуються правила», — розповіла CHERNETSKA.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів