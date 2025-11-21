Ольга Старовойт

Українська артистка і виконавиця хіта «Непереможна» — Ольга Старовойт — презентувала свою нову композицію, яка отримала назву «Джекпот». Це пісня про впевненість, внутрішню силу й вміння почуватися переможницею незалежно від обставин.

«Кожен із нас хоче бути переможцем. Але „джекпот“ у моїй пісні — це не про гроші. Це про життя, у якому ти нарешті розумієш: усе, що шукав, — уже всередині тебе. Це стан, коли ти не граєш, а живеш по-справжньому, коли обираєш не роль, а себе! Головна фраза пісні — тепер лиш я, я твій Джекпот!» — поділилася співачка.

Ольга також представила кліп на трек, у якому вона продемонструвала ефектний аутфіт. Артистка з’явилася у відео у вечірній чорній мереживній сукні максі з довгими рукавами, пікантним декольте зі шнурівкою та високим розрізом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Лук Старовойт доповнила мереживними туфлями на шпильках. Вона зробила лаконічне укладанням, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Шию співачка прикрасила чорним чокером.

У кліпі Ольга показала ще один лук. Вона постала у білому обтислому комбінезоні на блискавці, білих туфлях-човниках, із зібраних у хвіст волоссям та прикрасами з камінням.