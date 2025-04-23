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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні з прозорою спідницею: Флоренс П'ю на прем'єрі фільму в Лондоні

Британська акторка Флоренс П'ю відвідала прем'єру фільму «Громовержці», у якому зіграла.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press

Захід відбувся у Лондоні у вівторок, 22 квітня, а фотографам після прибуття вона позувала у довгій чорній сукні від Elie Saab.

Це була сукня з колекції осінь-зима 2024, яку Флоренс доповнила прикрасами від Ara Vartanian jewelry. У вбрання дівчини були тонкі бретельки, V-подібне декольте, а також вишивка бісером та лелітками.

Флоренс П'ю позує фотографам у сукні від Elie Saab / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам у сукні від Elie Saab / © Associated Press

Виконана сукня була з мереживної тканини, яка в деяких місцях просвічувалася, наприклад, на животі та спідниці. Шлейф робив образ драматичнішим.

Чорну сукню акторка та її стилісти вирішили доповнити яскравим макіяжем, адже у Флоренс на очах були помаранчеві тіні.

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Коротке волосся акторки було укладено назад.

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Також П'ю прийшла знову підтримати на заході її бабуся. Жінка вже не вперше з'являється на подібному заході, оскільки також приходила підтримати онучку на прем'єрі «Дюна» минулого року.

Флоренс П'ю та її бабуся / © Associated Press

Флоренс П'ю та її бабуся / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам обіймаючи бабусю після прибуття на показ фільму «Громовержці» у вівторок, 22 квітня 2025 року в Лондоні / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам обіймаючи бабусю після прибуття на показ фільму «Громовержці» у вівторок, 22 квітня 2025 року в Лондоні / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс Пью_3 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_4 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_1 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью_2 / © Getty Images

© Getty Images

Флоренс Пью_2 / © Associated Press

© Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
231
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