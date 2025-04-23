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- Шоу-бізнес
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У мереживній сукні з прозорою спідницею: Флоренс П'ю на прем'єрі фільму в Лондоні
Британська акторка Флоренс П'ю відвідала прем'єру фільму «Громовержці», у якому зіграла.
Захід відбувся у Лондоні у вівторок, 22 квітня, а фотографам після прибуття вона позувала у довгій чорній сукні від Elie Saab.
Це була сукня з колекції осінь-зима 2024, яку Флоренс доповнила прикрасами від Ara Vartanian jewelry. У вбрання дівчини були тонкі бретельки, V-подібне декольте, а також вишивка бісером та лелітками.
Виконана сукня була з мереживної тканини, яка в деяких місцях просвічувалася, наприклад, на животі та спідниці. Шлейф робив образ драматичнішим.
Чорну сукню акторка та її стилісти вирішили доповнити яскравим макіяжем, адже у Флоренс на очах були помаранчеві тіні.
Коротке волосся акторки було укладено назад.
Також П'ю прийшла знову підтримати на заході її бабуся. Жінка вже не вперше з'являється на подібному заході, оскільки також приходила підтримати онучку на прем'єрі «Дюна» минулого року.