У мереживній сукні з прозорою спідницею: Флоренс П'ю на прем'єрі фільму в Лондоні

Флоренс П'ю / © Associated Press

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Захід відбувся у Лондоні у вівторок, 22 квітня, а фотографам після прибуття вона позувала у довгій чорній сукні від Elie Saab.

Це була сукня з колекції осінь-зима 2024, яку Флоренс доповнила прикрасами від Ara Vartanian jewelry. У вбрання дівчини були тонкі бретельки, V-подібне декольте, а також вишивка бісером та лелітками.

Флоренс П'ю позує фотографам у сукні від Elie Saab / © Associated Press

Виконана сукня була з мереживної тканини, яка в деяких місцях просвічувалася, наприклад, на животі та спідниці. Шлейф робив образ драматичнішим.

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Чорну сукню акторка та її стилісти вирішили доповнити яскравим макіяжем, адже у Флоренс на очах були помаранчеві тіні.

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Коротке волосся акторки було укладено назад.

Флоренс П'ю позує фотографам / © Associated Press

Також П'ю прийшла знову підтримати на заході її бабуся. Жінка вже не вперше з'являється на подібному заході, оскільки також приходила підтримати онучку на прем'єрі «Дюна» минулого року.

Флоренс П'ю та її бабуся / © Associated Press

Флоренс П'ю позує фотографам обіймаючи бабусю після прибуття на показ фільму «Громовержці» у вівторок, 22 квітня 2025 року в Лондоні / © Associated Press

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