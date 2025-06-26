- Дата публікації
-
- Шоу-бізнес
- 1650
- 1 хв
У мереживній сукні з рюшами: папараці заскочили Кріс Дженнер у драматичному образі в аеропорту Венеції
69-річна мати клану Кардашян-Дженнер має чудовий вигляд.
Кріс Дженнер разом зі своїми доньками — Кім і Глое Кардашян — прибула до Італії на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Папараці заскочили її в аеропорту «Марко Поло» у Венеції, коли вона прямувала до водного таксі.
Там мати клану Кардашян-Дженнер з’явилася у драматичному образі total black. На ній була мереживна сукня з рюшами та асиметричним подолом. Вбрання Кріс доповнила чорними босоніжками на шпильках і з ремінцями на щиколотках.
На обличчя вона наділа чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.
