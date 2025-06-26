ТСН у соціальних мережах

У мереживній сукні з рюшами: папараці заскочили Кріс Дженнер у драматичному образі в аеропорту Венеції

69-річна мати клану Кардашян-Дженнер має чудовий вигляд.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер разом зі своїми доньками — Кім і Глое Кардашян — прибула до Італії на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Папараці заскочили її в аеропорту «Марко Поло» у Венеції, коли вона прямувала до водного таксі.

Там мати клану Кардашян-Дженнер з’явилася у драматичному образі total black. На ній була мереживна сукня з рюшами та асиметричним подолом. Вбрання Кріс доповнила чорними босоніжками на шпильках і з ремінцями на щиколотках.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

На обличчя вона наділа чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Глое Кардашян з’явилася в аеропорту Венеції у кетс’юті з «хижим» принтом.

