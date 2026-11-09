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- Шоу-бізнес
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У мереживній сукні з відвертим декольте: Софія Вергара продемонструвала ефектний образ на галавечорі
54-річна акторка підкреслила красиві форми сукнею-бюстьє з чорного мережива.
Софія Вергара відвідала галавечір LACMA Art+Film Gala, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.
Для світського заходу зірка обрала розкішний і спокусливий образ, у якому привертала увагу всіх довкола. Вергара постала у чорній мереживній сукні від Celia Kritharioti, яка ідеально підкреслила її фігуру.
Вбрання мало корсетний ліф-бюстьє з ефектним глибоким декольте у формі серця, відкриті плечі і невеликий шлейф. Сукня була виготовлена з напівпрозорого чорного мережива з квітковими візерунками, крізь яке проглядалася підкладка тілесного кольору.
Свій вечірній аутфіт Софія доповнила масивними золотистими сережками, витонченими браслетами і каблучками.
Акторка зробила обʼємне хвилясте укладання і макіяж з персиково-бронзовими рум’янами і помадою ніжного рожево-бежевого кольору.
Нагадаємо, Софія Вергара позувала у джинсовому total look, який доповнила люксовою сумкою.