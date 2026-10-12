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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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358
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1 хв

У мереживному бюстгальтері та прозорій спідниці з аплікаціями: Синтія Еріво продемонструвала сміливий лук у Парижі

39-річна акторка поєднала білизняний верх із квітковою спідницею та об’ємним кардиганом з хутряним оздобленням.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво відвідала показ Valentino у межах Тижня моди в Парижі. Для модної події вона обрала сміливий багатошаровий образ з контрастними фактурами.

На акторці був чорний мереживний бюстгальтер, зверху якого вона одягла об’ємний коричневий кардиган грубої в’язки з широким хутряним оздобленням. Він був спущений з одного плеча, що додало аутфіту пікантності та продемонструвало татуювання у вигляді сердечок між її грудьми.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Верх Синтія поєднала з прозорою спідницею до колін, прикрашеною квітковими бежевими аплікаціями і блискучими лелітками.

Образ акторка доповнила чорними босоніжками з золотистими мисами, ремінцями навколо щиколоток і масивною платформою. Яскравим акцентом стала невелика стьобана червона сумка з металевими заклепками та ручками-ланцюжками.

Синтія прикрасила ніс пірсингом, вуха — численними сережками, а руки — масивними каблучками, які привертали увагу до її дуже довгих загострених нігтів. У макіяжі вона підкреслила очі та використала темну помаду з блиском і традиційно була зі своєю фірмовою голомозою зачіскою.

Нагадаємо, голомоза Синтія Еріво в напівпрозорій сукні з каскадом квітів зачарувала гарним аутфітом у Торонто.

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