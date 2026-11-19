- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
У мереживному бюстгальтері та з плямистим клатчем: стильний вихід Зої Салдани
Акторка продемонструвала, як вдало розбавила total black look виразним аксесуаром.
Зої Салдану папараці заскочили біля San Vicente West Village у Нью-Йорку.
Акторка була в темному трикотажному кардигані з розстебнутими верхніми ґудзиками, крізь які вона засвітила чорний мереживний бюстгальтер. Верх зірка скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками та складками біля пояса. На ній також було чорне пальто вільного крою.
Вбрання Зої доповнила чорними гостроносими туфлями. Яскравим акцентом її аутфіту став великий прямокутний клатч молочного відтінку з нерівномірними чорними цятками й золотистою металевою деталлю.
З прикрас Салдана обрала золоті сережки, тонкий золотий ланцюжок і каблучки. Волосся акторка гладко зібрала ззаду, а в макіяжі поєднала мідно-рожеві тіні з рожевим блиском.
Нагадаємо, Зої Салдана в жакеті на голе тіло прийшла на світський захід.