Зої Салдана / © Getty Images

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Зої Салдану папараці заскочили біля San Vicente West Village у Нью-Йорку.

Акторка була в темному трикотажному кардигані з розстебнутими верхніми ґудзиками, крізь які вона засвітила чорний мереживний бюстгальтер. Верх зірка скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками та складками біля пояса. На ній також було чорне пальто вільного крою.

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Зої Салдана / © Getty Images

Вбрання Зої доповнила чорними гостроносими туфлями. Яскравим акцентом її аутфіту став великий прямокутний клатч молочного відтінку з нерівномірними чорними цятками й золотистою металевою деталлю.

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З прикрас Салдана обрала золоті сережки, тонкий золотий ланцюжок і каблучки. Волосся акторка гладко зібрала ззаду, а в макіяжі поєднала мідно-рожеві тіні з рожевим блиском.

Нагадаємо, Зої Салдана в жакеті на голе тіло прийшла на світський захід.

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