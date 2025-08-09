- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 75
Час на прочитання
1 хв
У мереживному корсеті і без бюстгальтера: італійська модель блиснула сосками дорогою з вечірки
Сара Кроче у сміливому луку повеселилася на паті на узбережжі Атлантики.
До об’єктивів папараці в американскому місті Провіденсі, штат Род-Айленд, потрапила італійська модель Сара Кроче. Дівчина йшла з гучної вечірки «April X».
Для паті вона обрала пікантний образ total black. На Сарі були штани-палацо з високим посадженням і мереживний корсет на блискавці, крізь який вона блиснула сосками.
Аутфіт Кроче доповнила чорними сандалями і шкіряною чорною сумкою. У неї було розпущене волосся, макіяж із персиковими рум’янами і лаконічні сережки у вухах.
