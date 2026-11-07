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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

У мереживному міні з пишним декольте: зірка реаліті похизувалася ефектним образом

Єва Гейл обожнює демонструвати свої луки підписникам у соцмережі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові світлини, на яких продемонструвала ефектний образ у білизняному стилі. Вона позувала біля дзеркала, показуючи вбрання з різних ракурсів.

Єва Гейл

Єва Гейл

На Єві була обтисла мінісукня без бретельок із бордовим квітковим мереживом на бежевій основі. Корсетний ліф мав відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди. Ззаду на сукні була довга шнурівка, зав’язана бантом.

Єва Гейл

Єва Гейл

Аутфіт Гейл доповнила діамантовими сережками-цвяшками, кількома тонкими золотими браслетами і каблучками.

Біляве волосся вона випрямила і залишила розпущеним із проділом посередині. У макіяжі зробила акцент на густих віях і губах, підкреслених ягідним відтінком із блиском. Завершував образ французький манікюр.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, сестра Єви — Джессіка Гейл — у мюлях і леопардовому міні з мереживом влаштувала фотосесію біля Лувру.

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