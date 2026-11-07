- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
У мереживному міні з пишним декольте: зірка реаліті похизувалася ефектним образом
Єва Гейл обожнює демонструвати свої луки підписникам у соцмережі.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові світлини, на яких продемонструвала ефектний образ у білизняному стилі. Вона позувала біля дзеркала, показуючи вбрання з різних ракурсів.
На Єві була обтисла мінісукня без бретельок із бордовим квітковим мереживом на бежевій основі. Корсетний ліф мав відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди. Ззаду на сукні була довга шнурівка, зав’язана бантом.
Аутфіт Гейл доповнила діамантовими сережками-цвяшками, кількома тонкими золотими браслетами і каблучками.
Біляве волосся вона випрямила і залишила розпущеним із проділом посередині. У макіяжі зробила акцент на густих віях і губах, підкреслених ягідним відтінком із блиском. Завершував образ французький манікюр.
Нагадаємо, сестра Єви — Джессіка Гейл — у мюлях і леопардовому міні з мереживом влаштувала фотосесію біля Лувру.