У мереживному міні з пишним декольте: зірка реаліті похизувалася ефектним образом

Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові світлини, на яких продемонструвала ефектний образ у білизняному стилі. Вона позувала біля дзеркала, показуючи вбрання з різних ракурсів.

Єва Гейл

На Єві була обтисла мінісукня без бретельок із бордовим квітковим мереживом на бежевій основі. Корсетний ліф мав відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди. Ззаду на сукні була довга шнурівка, зав’язана бантом.

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Єва Гейл

Аутфіт Гейл доповнила діамантовими сережками-цвяшками, кількома тонкими золотими браслетами і каблучками.

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Біляве волосся вона випрямила і залишила розпущеним із проділом посередині. У макіяжі зробила акцент на густих віях і губах, підкреслених ягідним відтінком із блиском. Завершував образ французький манікюр.

Єва Гейл

Нагадаємо, сестра Єви — Джессіка Гейл — у мюлях і леопардовому міні з мереживом влаштувала фотосесію біля Лувру.

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