У мереживному ромпері з відвертим декольте: британська модель похизувалася красивим бюстом

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram Stories фото, зроблене під час її поїздки до Парижа. Вона продемонструвала свій пікантний лук, у якому зібралася на вечірку.

Джессіка Гейл

Білявка одягла чорний мереживний ромпер із відвертим декольте, у якому похизувалася пишним гарним бюстом. Аутфіт вона доповнила чорним корсетом.

Джес зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. Вона, як завжди, мала спокусливий вигляд.

