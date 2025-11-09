- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
У мереживному ромпері з відвертим декольте: британська модель похизувалася красивим бюстом
Джессіка Гейл обожнює фотографуватися у пікантних вбраннях.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram Stories фото, зроблене під час її поїздки до Парижа. Вона продемонструвала свій пікантний лук, у якому зібралася на вечірку.
Білявка одягла чорний мереживний ромпер із відвертим декольте, у якому похизувалася пишним гарним бюстом. Аутфіт вона доповнила чорним корсетом.
Джес зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. Вона, як завжди, мала спокусливий вигляд.
