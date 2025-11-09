ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
15
1 хв

У мереживному ромпері з відвертим декольте: британська модель похизувалася красивим бюстом

Джессіка Гейл обожнює фотографуватися у пікантних вбраннях.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram Stories фото, зроблене під час її поїздки до Парижа. Вона продемонструвала свій пікантний лук, у якому зібралася на вечірку.

Джессіка Гейл

Білявка одягла чорний мереживний ромпер із відвертим декольте, у якому похизувалася пишним гарним бюстом. Аутфіт вона доповнила чорним корсетом.

Джес зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. Вона, як завжди, мала спокусливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала архівні знімки у бірюзовому купальнику з драпуванням.

15
