У мереживному вбранні з блискітками і за руку з нареченим: папараці заскочили Ніколь Шерзінгер у Лондоні
Співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls зараз перебуває у турі зі своїм «Вечором із Ніколь Шерзінгер».
До об’єктивів папараці у Лондоні потрапила Ніколь Шерзінгер. Артистка, тримаючись за руку зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом, залишала Королівський Альберт-гол після її виступу на «Вечірі з Ніколь Шерзінгер».
Зірка мала красивий вигляд в обтислому вбранні з імітацією тигрового принта, який складався з топа з високою горловиною, довгими рукавами і спідниці міді. Мереживний чорний костюм був прикрашений срібними блискітками.
Аутфіт Ніколь доповнила чорними лакованими туфлями на платформі і підборах. У неї було об’ємне укладання з локонами, макіяж із червоною помадою і нюдовий манікую. Вуха Шерзінгер прикрасила довгими сережками з діамантами, а руки — каблучками з камінням.
Том був одягнений у сірий костюм, білу сорочку і чорні туфлі.
