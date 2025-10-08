У мереживному вбранні з блискітками і за руку з нареченим: папараці заскочили Ніколь Шерзінгер у Лондоні

Том Еванс і Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лондоні потрапила Ніколь Шерзінгер. Артистка, тримаючись за руку зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом, залишала Королівський Альберт-гол після її виступу на «Вечірі з Ніколь Шерзінгер».

Зірка мала красивий вигляд в обтислому вбранні з імітацією тигрового принта, який складався з топа з високою горловиною, довгими рукавами і спідниці міді. Мереживний чорний костюм був прикрашений срібними блискітками.

Аутфіт Ніколь доповнила чорними лакованими туфлями на платформі і підборах. У неї було об’ємне укладання з локонами, макіяж із червоною помадою і нюдовий манікую. Вуха Шерзінгер прикрасила довгими сережками з діамантами, а руки — каблучками з камінням.

Том був одягнений у сірий костюм, білу сорочку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у чорному купальнику похизувалася ідеальною фігурою на пляжі.