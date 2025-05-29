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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

У мереживних колготках та леопардовому жакеті: Ліндсей Логан приміряла ефектні образи

Акторка знялася у новій фотосесії для відомого глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан в ELLE

38-річна американська акторка Ліндсей Лохан стала головною зіркою нового номера американської редакції журналу ELLE. На обкладинці глянцю вона з’явилася в ефектній штучній білій шубі Dolce & Gabbana, чорних колготках і туфлях-слінгбеках від Saint Laurent. Автором фотосесії став фотограф Кріс Колс.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Стилісти підібрали для акторки гламурні та зухвалі образи. Вона позувала у штучній шубі з леопардовим принтом від Roberto Cavalli, шубах від Elisabetta Franchi та David Komа, леопардовому жакеті Zadig & Voltaire у поєднанні зі шкіряними штанами та ін.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

На одному з фото Ліндсей зображена в байкерському образі, вона сидить на покришках. На ній шкіряна куртка, шкіряні штани та ботильйони від Isabel Marant.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

В інтерв’ю журналу Логан розповіла про своє повернення на великий екран, останні роботи, материнство і секрети краси.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

«Мені подобається мати розпорядок дня, і мені подобається розклад. Отже, мій ранковий розпорядок: прокидаюся, пишу у щоденнику, п’ю зелений чай, снідаю із сином. А потім пілатес, обов’язково», — розповідає акторка про свій режим дня. Також Ліндсей розповіла, що розробляє свою лінійку косметики.

«Найголовніше — мій чоловік, мій син і я. Вся справа в балансі і, як я сказала, у розпорядку. Особливо, коли в тебе є дитина, розпорядок — найважливіше. І яким би не був їх розпорядок, я маю жити по ньому», — сказала Ліндсей.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

«Я б із задоволенням попрацювала з режисерами мрії. Можливо, Квентіном Тарантіно. Також я б із задоволенням попрацювала з Джуліанною Мур — не знаю, чому я ніколи не грала її доньку. Може бути, зараз я б стала її молодшою сестрою. Я б попрацювала з Робертом Де Ніро і Аль Пачіно. Можливо, щось на кшталт «Клану Сопрано», - поділилася Логан своїми мріями про свої майбутні кінороботи.

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Ліндсей Логан в ELLE/instagram.com/elleusa

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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