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- Шоу-бізнес
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У мереживних рукавичках і костюмі з паєтками: гарна 78-річна Гленн Клоуз на червоній доріжці
Акторка мала прекрасний вигляд на світському заході.
Гленн Клоуз відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
На червону доріжку вона вийшла в елегантному темно-синьому костюмі від Armani Prive. Він складався із прямих штанів і жакета на блискавці, розшитого паєтками і бісером в тон.
Аутфіт Клоуз доповнила мереживними рукавичками, чорними туфлями з брошками з камінням і чорним клатчем.
Акторка зробила гарну зачіску і макіяж із рожевим блиском на губах. Лук вона завершила довгими сережками.
Нагадаємо, Гленн Клоуз на премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі постала у чорній оксамитовій сукні з розрізом від бренду Balmain, прикрашеній вишивкою рукописних літер з бісеру.