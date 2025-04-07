У мереживних рукавичках і костюмі з паєтками: гарна 78-річна Гленн Клоуз на червоній доріжці

Гленн Клоуз / © Associated Press

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Гленн Клоуз відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

На червону доріжку вона вийшла в елегантному темно-синьому костюмі від Armani Prive. Він складався із прямих штанів і жакета на блискавці, розшитого паєтками і бісером в тон.

© Associated Press

Аутфіт Клоуз доповнила мереживними рукавичками, чорними туфлями з брошками з камінням і чорним клатчем.

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Акторка зробила гарну зачіску і макіяж із рожевим блиском на губах. Лук вона завершила довгими сережками.

© Associated Press

Нагадаємо, Гленн Клоуз на премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі постала у чорній оксамитовій сукні з розрізом від бренду Balmain, прикрашеній вишивкою рукописних літер з бісеру.