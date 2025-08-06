ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У мереживних штанях і з «кінським хвостом»: папараці заскочили Періс Гілтон біля бару

44-річна світська левиця у гламурному образі total black сходила на день народження до подруги-моделі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Папараці заскочили Періс Гілтон біля бару Marmont у Лос-Анджелесі, куди вона прийшла на вечірку з нагоди дня народження Кари Делевінь (12 серпня моделі виповниться 33 роки).

Періс з’явилася там у гламурному образі total black. Вона була одягнена у мереживні широкі штани, боді з пікантним декольте і мереживній короткій накидці.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Світська левиця взула чорні замшеві ботильони за стразами і на підборах і доповнила лук шкіряними рукавичками без пальців, прикрашеними квітковими аплікаціями. На плечі у неї висіла чорна сумочка зі стразами, які виблискували на світлі.

Гілтон зібрала волосся у високий «кінський хвіст», підкрутивши кінчики та уклавши пасмо-локон на один бік, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри зі стразами і завершила образ діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Періс Гілтон на фестиваль Tribeca 2025 у Нью-Йорку одягла чорну мінісукню асиметричного силуету від бренду Alexandre Vauthier.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie