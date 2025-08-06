У мереживних штанях і з «кінським хвостом»: папараці заскочили Періс Гілтон біля бару

Періс Гілтон / © Getty Images

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Папараці заскочили Періс Гілтон біля бару Marmont у Лос-Анджелесі, куди вона прийшла на вечірку з нагоди дня народження Кари Делевінь (12 серпня моделі виповниться 33 роки).

Періс з’явилася там у гламурному образі total black. Вона була одягнена у мереживні широкі штани, боді з пікантним декольте і мереживній короткій накидці.

Періс Гілтон / © Getty Images

Світська левиця взула чорні замшеві ботильони за стразами і на підборах і доповнила лук шкіряними рукавичками без пальців, прикрашеними квітковими аплікаціями. На плечі у неї висіла чорна сумочка зі стразами, які виблискували на світлі.

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Гілтон зібрала волосся у високий «кінський хвіст», підкрутивши кінчики та уклавши пасмо-локон на один бік, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри зі стразами і завершила образ діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Періс Гілтон на фестиваль Tribeca 2025 у Нью-Йорку одягла чорну мінісукню асиметричного силуету від бренду Alexandre Vauthier.