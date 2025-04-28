У мереживних сукнях і кокетливих міні: Даша Квіткова стала обличчям нової колекції українського бренду

Даша Квіткова

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Український бренд WONÀ by WONÀ CONCEPT презентував нову колекцію, у якій відобразилась ідея розквіту і трансформації. Обличчям лінійки стала інфлюенсерка Даша Квіткова — жінка, яка випромінює впевненість і самодостатність.

За словами креативної директорки бренду Ілони Шрамко, у колекції вони поєднали витончені і сміливі водночас силуети, щоб створити селекцію суконь для будь-якого настрою і приводу.

Натхненна весняним пробудженням природи, дизайнерка проводить паралель із переродженням жінки. Колекція символізує надію, нові починання і сміливість бути собою.

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Від глибокого шоколадного до ніжного рожевого: палітра лінійки балансує між позачасовою класикою і трендовими відтінками сезону. Витончені сукні максі та міні довжин вирізняються елегантними силуетами, плавними лініями та мистецькими акцентами — зокрема, деталями спідниць у вигляді квітів, що додають образам нотку сучасного мистецтва.

Особливу увагу приділили текстурам: від мереживних та атласних до сяйливих леліток, які граются зі світлом, додаючи мерехтливого шарму.

Матеріали підібрані так, щоб створити гармонійну композицію фактур: оксамит, органза, стрейч-сітка і костюмна тканина утворюють вишуканий баланс легкості і структури.