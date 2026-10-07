У мереживних туфлях і розкішній мінісукні з квітами: гламурна Нікі Гілтон сяяла на галавечорі

Нікі Гілтон / © Associated Press

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Нікі Гілтон у гламурному аутфіті відвідала галавечір BoF 500 у Парижі. На ній була чорна мінісукня з довгими рукавами та коміром-стійкою з колекції прет-а-порте Annie’s Ibiza осінь-зима 2026. Вбрання було щедро розшите червоно-помаранчевими квітами, золотистими й зеленими листочками та блискучими камінцями. Бісер і каміння обрамляли комір, манжети та поділ, а також створювали геометричний візерунок на тлі квіткових мотивів.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Сукня підкреслила стрункі ноги Гілтон. До неї вона підібрала чорні туфлі з гострими носками, мереживними вставками й високими шпильками.

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Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі зробила акуратну зачіску, частково зібравши волосся ззаду. В макіяжі вона зробила акцент на очах, додала рожеві рум’яна і нафарбувала губи помадою рожево-бежевого відтінку. Образ завершили невеликі золоті сережки у формі бантиків з діамантами та каблучки.

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На захід Нікі прийшла зі своєю сестрою Періс, яка була одягнена в пікантну чорну мереживну сукню максі з прозорими вставками від Annie’s Ibiza.

Періс і Нікі Гілтони / © Associated Press

Нагадаємо, Нікі Гілтон на Вімблдонський чемпіонат прийшла у легкій блакитно-білій смугастій сукні.

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