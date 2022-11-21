У "металевому" корсеті та сукні з прозорими вставками на сідницях: ефектні образи Анітти

На цьому заході Анітта здобула нагороду "Найкраща латиноамериканська артистка", але також цілком заслужено вона могла б взяти і нагороду за найоригінальніше вбрання церемонії, якби така, звичайно, існувала. Річ у тому, що ця 29-річна дівчина продемонструвала кілька дуже ефектних і незабутніх образів.

Спочатку перед камерами красуня з'явилася в приголомшливому образі від бренду Mugler та ювелірних прикрас від Tiffanny & Co.

Вбрання було двоколірним і повністю розшите лелітками, а пікантності йому додавали бежеві вставки тканини, що створюють "голий" ефект. Волосся Анітти в цьому образі зібрано, а на обличчі у неї був ідеальний макіяж у теплій гамі.

Аніта / Фото: Associated Press

Аніта / Фото: Associated Press

Другий лук співачка також продемонструвала на червоній доріжці та вийшла у ній на сцену за своєю нагородою. На Анітті була біла спідниця зі шлейфом у фасоні "рибка" та вінтажний корсет, створений модельєром Іссеєм Міяке, який помер цього року.

Аніта / Фото: Associated Press

Як цей витвір майстра трималася на фігурі Анітти велика загадка, адже спина у неї була повністю гола.

Аніта / Фото: Associated Press

Незвичайний корсет бронзового відтінку був розроблений модельєром для колекції осінь-зима 1980-1981 і хоч на перший погляд він здається металевим, насправді зроблений з акрилу. Внутрішня частина аксесуара оброблена чорним флоком.

Аніта / Фото: Associated Press

Також Аніта виступила перед публікою. На красуні був оксамитовий кетсьют від Gucci, створений ще Томом Фордом з колекції осінь-зима 1995. Образ вона доповнила вінтажним ременем від цього ж бренду.

Аніта / Фото: Associated Press

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