У "металевому" вбранні від Versace: Лілі Джеймс продемонструвала гарну фігуру в кутюрній сукні

У цьому образі акторка мала приголомшливий вигляд.
Зірка нещодавнього гучного мінісеріалу "Пем і Томмі", який розповідає про сексскандал навколо домашнього відео Памели Андерсон і Томмі Лі, відвідала 74-у церемонію вручення телепремії "Еммі".
33-річна акторка продемонструвала публіці розкішний образ від італійського Модного дому Versace.
Сукня була виконана із знаменитої "металевої" тканини, мала декольте у формі серця, а також ідеально підкреслювала струнку фігуру акторки. Спереду сукня мала невелике драпування, що перетікало в довгу спідницю.
Позаду бретельки вбрання були переплетені, а також сукня мала невеликий шлейф. Доповнили образ Лілі макіяж у коричневих тонах, коричневий манікюр та золоті прикраси.
У цьому бренді акторка з'явилася, оскільки є його амбасадоркою і нещодавно знялася в ефектній фотосесії, де представила новинки майбутньої колекції. На цих фото Лілі зовсім не впізнати.
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