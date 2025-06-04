У м'ятній сукні і червоних туфлях: 51-річна зірка "Білого лотоса" в образі від Stella McCartney відвідала церемонію

Леслі Бібб / © Associated Press

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Головна зірка третього сезону серіалу «Білий лотос» Леслі Бібб відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Cipriani Wall Street у Нью-Йорку.

Леслі Бібб / © Associated Press

Акторка одягла на захід шовкову сукню міді м’ятного відтінку з драпуванням із колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2025 бренду Stella McCartney. Вбрання вона скомбінувала з червоними лакованими туфлями з квадратним мисом.

Леслі Бібб / © Associated Press

Леслі зробила акуратне укладання боб каре і макіяж із акцентом на очах.

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Нагадаємо, Леслі Бібб на презентацію другого сезону серіалу «Останні з нас» прийшла в образі lady in red. На ній була червона сукня від Mugler і гостроносі туфлі.